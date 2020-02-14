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Израильская авиация ударила по столице Сирии

Новости » В мире     14.02.2020 - 00:29
Израильская авиация ударила по столице Сирии
Скриншот (t.me/izotope/3668)

Сирийские СМИ сообщают, что силы ПВО Сирии были задействованы в отражении ракетной атаки

Самолеты ВВС Израиля в ночь на пятницу нанесли ракетные удары по целям в районе столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

В свою очередь, сирийские государственные СМИ сообщают, что силы ПВО Сирии были задействованы в отражении ракетной атаки.

Пока нет данных о целях израильских ударов.

Израильские военные периодически проводят подобные ракетные обстрелы территории Сирии. Как правило, целями становятся объекты, на которых находятся либо бойцы ливанской группировки "Хезболла", воюющие в Сирии на стороне Дамаска, либо иранские военные советники.

Напомним, 6 февраля Израильские военные истребители нанесли ракетный удар в районе Голанских высот, где базируются ополченцы, поддерживаемые Ираном. Также были нанесены удары в окрестностях Дамаска, Дара, Эль-Кунейтра и Риф-Дамаск. В результате обстрелов погибли как минимум 23 человека.

Иран пригрозил решительными действиями Израилю из-за обстрелов ополченцев в Сирии, поддерживаемых Тегераном.

Ранее РБК-Украина писало, что США и Турция обсуждают ответ на атаки сил президента Башара Асада и российского контингента против мирных поселений и международных наблюдателей в Идлибе (Сирия). Посол США Джеймс Джеффри уже отбыл в Анкару, "чтобы согласовать шаги в ответ".

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