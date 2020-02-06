Ізраїль наніс ракетний удар по Сирії, є загиблі

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У результаті атаки загинули щонайменше 23 людини

Ізраїльські військові винищувачі завдали ракетного удару на околицях Дамаска. Про це повідомляє Haaretz.

За інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, у результаті атаки було вбито як мінімум 23 людини. Водночас сирійські державні ЗМІ заявили, що повітряний захист збив більшість ізраїльських ракет, поранено тільки 8 військових.

Повідомляється, що перша атака була спрямована на військові позиції на околицях Дамаску. Через 30 хвилин були атаковані околиці провінцій Дара, Ель-Кунейтра і Риф-Дамаск. Також були атаковані Голанські висоти, де базуються ополченці, підтримувані Іраном.

Нагадаємо, раніше по території Ізраїлю було випущено три ракети з сектора Гази. У відповідь ВПС армії оборони Ізраїлю завдали серію ударів по військових об'єктах радикального руху ХАМАС. Ізраїльські літаки атакували кілька цілей, зокрема, обстріляли об'єкт, на якому радикали збирали зброю для бойового крила руху.

Також РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз закликав до припинення ударів по сирійському місту Ідліб. В ЄС зазначили, що на даний момент немає військового рішення сирійського конфлікту.