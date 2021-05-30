В Ізраїлі сформували коаліцію без партії Нетаньяху
Лідер ізраїльської партії "Нові праві" Нафталі Беннет оголосив про початок формування нового уряду без партії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. За його словами, він докладе всіх зусиль, щоб сформувати кабінет з Яїром Лапідом і його політсилою "Еш Атід".
Про це повідомило видання The Times of Israel.
Беннет пояснив, що прийняв таке рішення, оскільки не бачить реальної можливості формування коаліції з партією Нетаньяху "Лікуд" та іншими правими силами, уточнює видання.
"Політична криза безпрецедентний на глобальному рівні і якщо ми продовжимо так поступати, то "будинок звалитися на нас", - сказав Беннет, додавши, що пора "зупинити безумство і взяти на себе відповідальність".
Він додав, що має намір сформувати коаліцію так званого "уряду змін" разом Яіром Лапідом і його партією "Єш атід".
Сам Нетаньяху своєю чергою заявив, що Беннет бреше, коли говорить про неможливість сформувати коаліцію правих сил. Прем'єр також запевнив, що ряд членів Кнесету в разі формування коаліції за участю нинішньої опозиції порушать партійну дисципліну і підтримають "Лікуд".
Нагадаємо, мандат чинного прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху на формування уряду закінчився 5 травня в опівночі. Однак він так і не зміг отримати парламентську більшість.
Відзначимо, в Ізраїлі право першим формувати уряд отримує лідер партії, який отримав найбільше рекомендацій депутатів і відповідно має більший шанс отримати правлячу коаліцію. Однак автоматичний успіх не гарантований.
Кандидат в прем'єри повинен заручитися підтримкою абсолютної парламентської більшості (61 з 120 депутатів Кнесету) або в деяких виняткових випадках простої більшості голосів, за умови, що частина партій, які не отримають міністерські портфелі, все одно буде готова підтримати уряд в ході процедури його схвалення в Кнесеті.
В кінці березня в Ізраїлі пройшли четверті за два роки парламентські вибори.За підсумками голосування, Нетаньяху не отримав більшість в Кнесеті.
РБК-Україна повідомляло, що в минулому році проти Нетаньяху в Ізраїлі висунули звинувачення у хабарництві, шахрайстві і зловживанні довірою.