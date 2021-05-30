В Ізраїлі сформували коаліцію без партії Нетаньяху

Лідер ізраїльської партії "Нові праві" Нафталі Беннет оголосив про початок формування нового уряду без партії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. За його словами, він докладе всіх зусиль, щоб сформувати кабінет з Яїром Лапідом і його політсилою "Еш Атід".

Беннет пояснив, що прийняв таке рішення, оскільки не бачить реальної можливості формування коаліції з партією Нетаньяху "Лікуд" та іншими правими силами, уточнює видання.

"Політична криза безпрецедентний на глобальному рівні і якщо ми продовжимо так поступати, то "будинок звалитися на нас", - сказав Беннет, додавши, що пора "зупинити безумство і взяти на себе відповідальність".

Він додав, що має намір сформувати коаліцію так званого "уряду змін" разом Яіром Лапідом і його партією "Єш атід".

Сам Нетаньяху своєю чергою заявив, що Беннет бреше, коли говорить про неможливість сформувати коаліцію правих сил. Прем'єр також запевнив, що ряд членів Кнесету в разі формування коаліції за участю нинішньої опозиції порушать партійну дисципліну і підтримають "Лікуд".