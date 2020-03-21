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В Ізраїлі зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 01:12
В Ізраїлі зафіксовано першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

В Ізраїлі зафіксовано 705 випадків зараження коронавірусом нового типу

В Ізраїлі зафіксовано перший летальний результат від коронавирусної інфекції. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я країни, передає РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Наголошується, що 88-річний чоловік помер в медичному центру в місті Шаарей-Цедек, куди був госпіталізований тиждень тому у важкому стані.

За даними ізраїльського МОЗ, на даний момент в країні зафіксовано 705 випадків зараження коронавірусом нового типу. 10 людей перебувають у важкому стані, одужали - 15.

Нагадаємо, в Ізраїлі в ніч на 20 березня для запобігання поширенню коронавірусу ввели надзвичайний стан, який забороняє жителям країни виходити з дому без потреби.

Спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих коронавірусом. Дозвіл отримано тільки в рамках боротьби з поширенням коронавірусу на 30 днів.

Раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу Ізраїль вирішив закрити в'їзд для іноземних громадян. В'їзд в країну був заборонений навіть для тих, у кого є місце для двотижневого карантину. В Ізраїль зможуть потрапити тільки громадяни і жителі країни.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кількість хворих коронавірусом COVID-19 у світі становить понад 210 тисяч осіб. Кількість жертв від коронавирусної інфекції перевищила 9 тисяч осіб.

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