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Число хворих коронавірусом у світі перевищила 210 тис. осіб

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 19:56
Число хворих коронавірусом у світі перевищила 210 тис. осіб
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (flickr)

Від вірусу загинули більше 9 тис. осіб

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 у світі становить понад 210 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ в Twitter.

За словами директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреісуса, число жертв від коронавирусной інфекції перевищила 9 тисяч осіб.

"Кожен день коронавіруса, здається, досягає новій і трагічної віхи. В цей час у ВООЗ надійшло понад 210 000 випадків зараження, і понад 9 000 людей загинули", - повідомив Гебреісус.

Число хворих коронавірусом у світі перевищила 210 тис. осіб

Нагадаємо, ВООЗ заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавіруса.

Крім того, у найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тварин.

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