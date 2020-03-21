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В Израиле зафиксировали первую смерть от коронавируса

Новости » Коронавирус     21.03.2020 - 01:12
В Израиле зафиксировали первую смерть от коронавируса
Иллюстративное фото (twitter.com/XHNews)

В Израиле зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа

В Израиле зафиксировали первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Отмечается, что 88-летний мужчина умер в медицинском центра в городе Шаарей-Цедек, куда был госпитализирован неделю назад в тяжелом состоянии.

По данным израильского Минздрава, на данный момент в стране зафиксировано 705 случаев заражения коронавирусом нового типа. 10 человек находятся в тяжелом состоянии, выздоровели - 15.

Напомним, в Израиле в ночь на 20 марта для предотвращения распространению коронавируса ввели чрезвычайное положение, которое запрещает жителям страны выходить из дома без необходимости.

Спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижение больных коронавирусом. Разрешение получены только в рамках борьбы с распространением коронавируса на 30 дней.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Израиль решил закрыть въезд для иностранных граждан. Въезд в страну был запрещен даже для тех, у кого есть место для двухнедельного карантина. В Израиль смогут попасть только граждане и жители страны.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, количество заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире составляет более 210 тысяч человек. Число жертв от коронавирусной инфекции превысило 9 тысяч человек.

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