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Влада Ізраїлю заборонила жителям виходити з дому через коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 21:25
Влада Ізраїлю заборонила жителям виходити з дому через коронавірус
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Вночі уряд Ізраїлю схвалить положення про надзвичайну ситуацію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про посилення карантинних заходів щодо стримування поширення коронавірусу в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

За його словами, вночі уряд Ізраїлю схвалить положення про надзвичайну ситуацію, яка передбачає заборону залишати вдома.

"Це тепер ні прохання, ні рекомендація, тепер це наказ, за виконанням якого стежитиме поліція", - заявив прем'єр.

Він також зазначив, що подібна міра вводиться вперше в історії Ізраїлю.

Заборона на вихід з будинку без поважної причини буде діяти протягом тижня і може бути продовжений.

Згідно з новим указом, виходити на вулицю дозволяється для купівлі продуктів чи ліків, а також для отримання медичної допомоги. Виключення буде зроблено для працівників життєво необхідних професій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу Ізраїль вирішив закрити в'їзд для іноземних громадян. В'їзд в країну був заборонений навіть для тих, у кого є місце для двотижневого карантину. В Ізраїль зможуть потрапити тільки громадяни і жителі країни.

Крім того, спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих коронавірусом. Дозвіл отримано тільки в рамках боротьби з поширенням коронавіруса на 30 днів.

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