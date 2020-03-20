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Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили в Сербії

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 21:59
Перший випадок смерті від коронавірусу підтвердили в Сербії
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

Від вірусу помер 59-річний чоловік

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич повідомила, що в країні зафіксований перший летальний випадок від коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shekulli.

За її словами, т вірусу помер 59-річний чоловік з Кікінди.

Хворий заразився від сина свого друга. За життя молодої людини також йде боротьба, він раніше приїхав з Італії.

Загальне число заражених коронавірусом в Сербії досягло 135 осіб. Вісім осіб перебувають у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легенів.

Нагадаємо, 20 березня перші три випадки зараження коронавірусом були підтверджені на Мадагаскарі.

Крім того, в Італії за добу від коронавірусу померли 627 осіб, що є добовим рекордом. Раніше більша кількість смертей за добу фіксували тільки в Китаї.

За даними Всесвітньої організації здоров'я, у світі число заражених коронавірусом перевищила 210 тисяч. При цьому понад 9 тисяч людей померли від вірусу.

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