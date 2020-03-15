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Спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 21:33
Спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих коронавірусом
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

ШАБАК буде визначати маршрути, якими пересувалися інфіковані коронавірусом за останні 14 днів

Міністри уряду Ізраїлю одноголосно затвердили використовувати технологічні засоби, що перебувають у розпорядженні Загальної служби безпеки (ШАБАК), для відстеження хворих на коронавирус громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Як повідомляється, ШАБАК буде визначати маршрути, якими пересувалися інфіковані коронавірусом за останні 14 днів, і передавати дані в Міністерство охорони здоров'я. Своєю чергою, релевантний відділ МОЗ буде зв'язуватися з людьми, з якими вступали в контакт носії та потенційні носії вірусу. Ці люди будуть отримувати СМС-повідомлення з вимогою пройти 14-денний карантин.

Згідно з рішенням уряду, ШАБАК отримав дозвіл на такі дії лише в рамках боротьби з поширенням коронавіруса на найближчі 30 днів. Після закінчення цього терміну всі зібрані дані будуть знищені.

ШАБАК не буде брати участь у розшуку громадян, підлягають карантину, а також в контролі за дотриманням громадянами розпоряджень Міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху запропонував створити національний уряд надзвичайного стану пандемії коронавіруса.

Крім того, Нетаньяху та його оточення здали аналізи на коронавірус. Ні у одного з тих, хто пройшов перевірку до проведення тесту не було ніяких симптомів захворювання.

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