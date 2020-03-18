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Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через коронавірус

Новини » Коронавірус     18.03.2020 - 18:36
Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через коронавірус
Ілюстративне фото (freepik)

В'їзд быдет також закритий для тих, хто має місце для двотижневого карантину

Ізраїль закриває в'їзд для іноземних громадян, навіть для тих, у кого є місце для двотижневого карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з питань народонаселення та міграції.

Досі Ізраїль дозволяв туристам в'їжджати в країну, якщо вони були здатні залишатися в ізоляції протягом двох тижнів.

"Починаючи відсьогодні, в'їзд іноземців в Ізраїль не буде дозволено, навіть якщо вони зможуть довести, що будуть залишатися в карантині", - йдеться в заяві.

Громадяни і жителі Ізраїлю можуть в'їжджати в країну, заявляють влади.

Агентство повідомляє, що рішення, яке було рекомендовано Міністерством охорони здоров'я, набирає чинності негайно після оголошення.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявив, що в Ізраїлі найближчими днями можуть ввести тотальний карантин. Передбачається, що на час карантину з будинку зможуть виходити тільки співробітники екстрених і необхідних служб, решта населення зможе виходити тільки за продуктами або за медичною допомогою.

Крім того, спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих коронавірусом. Дозвіл отримано тільки в рамках боротьби з поширенням коронавіруса на 30 днів.

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