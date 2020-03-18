Ізраїль закриває в'їзд для іноземців через коронавірус

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В'їзд быдет також закритий для тих, хто має місце для двотижневого карантину

Ізраїль закриває в'їзд для іноземних громадян, навіть для тих, у кого є місце для двотижневого карантину через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління з питань народонаселення та міграції.

Досі Ізраїль дозволяв туристам в'їжджати в країну, якщо вони були здатні залишатися в ізоляції протягом двох тижнів.

"Починаючи відсьогодні, в'їзд іноземців в Ізраїль не буде дозволено, навіть якщо вони зможуть довести, що будуть залишатися в карантині", - йдеться в заяві.

Громадяни і жителі Ізраїлю можуть в'їжджати в країну, заявляють влади.

Агентство повідомляє, що рішення, яке було рекомендовано Міністерством охорони здоров'я, набирає чинності негайно після оголошення.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішньої безпеки Ізраїлю Гілад Ердан заявив, що в Ізраїлі найближчими днями можуть ввести тотальний карантин. Передбачається, що на час карантину з будинку зможуть виходити тільки співробітники екстрених і необхідних служб, решта населення зможе виходити тільки за продуктами або за медичною допомогою.

Крім того, спецслужби Ізраїлю будуть відслідковувати пересування хворих коронавірусом. Дозвіл отримано тільки в рамках боротьби з поширенням коронавіруса на 30 днів.