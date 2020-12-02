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Парламент Ізраїлю в попередньому читанні підтримав свій розпуск

Ізраїль, Середа 02 грудня 2020 22:26
Парламент Ізраїлю в попередньому читанні підтримав свій розпуск
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Кнесет Ізраїлю 23-го скликання опинився під загрозою дострокового розпуску. У середу, 2 грудня, ізраїльські парламентарі в попередньому читанні схвалили відповідний законопроект.

Про це повідомляє ізраїльське агентство Newsru.

Документ про розпуск ізраїльського парламенту підтримав 61 депутат, а проти виступили - 54. Зокрема, ініціативу розпуску парламенту підтримали міністри та депутати блоку "Кахоль Лаван" та міністр оборони Бені Ганц, який є главою цього блоку.

Після затвердження у попередньому читанні документ передадуть на розгляд в комісію Кнесету з питань законодавства.

На рішення парламенту вже відреагував прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який закликав блок Ганца перестати домагатися розпуску Кнесету.

"Якщо "Кахоль Лаван" перестане домагатися розпуску Кнесету, то буде єдність, але її не може бути поки "Кахоль Лаван" діє як уряд всередині уряду. Опозиція всередині коаліції, "коапозиція" - це ізраїльський винахід", - наголосив Нетаньяху.

Він додав, що лідери блоку "Кахоль Лаван" підштовхують країну до нових виборів з особистих намірів.

Нагадаємо, у березні в Ізраїлі відбулися треті за рік парламентські вибори, які стали останніми. Двічі ізраїльському парламенту не вдавалося сформувати уряд.

Як писало РБК-Україна, після довгих переговорів новий уряд Ізраїлю було сформовано в середині травня. Коаліційна угода передбачала ротацію урядів, які мали очолювати Нетаньяху та Ганц.

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