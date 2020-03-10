ЦВК Ізраїлю затвердив результати парламентських виборів

Фото: вибори в Ізраїлі (twitter.com/xdolphinhandx)

У Нетаньяху немає достатньої кількості голосів для формування уряду

Центральна виборча комісія Ізраїлю затвердила підсумкові результати парламентських виборів. Про це повідомляє The Times of Israel.

Згідно з результатами ізраїльського ЦВК, більшість голосів отримала партія "Лікуд" прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Партія отримає 36 із 120 місць у Кнесеті (парламенту Ізраїлю). Друге місце зайняла партія "Кахоль-Лаван" головного конкурента Нетаньяху Бені Ганц - 33 мандати.

Соратники прем'єра Ізраїлю партії ШАС, "Об'єднаний іудаїзм Тори", а також блок правих партій "Яміна" отримали 9, 7 і 6 депутатських крісел відповідно. Також місця в парламенті отримали арабський "Об'єднаний список" - 15 мандатів, партія "Наш дім - Ізраїль" (НДІ) - 7, та "Вод-Гешер" - 7.

Таким чином Нетаньяху не зміг отримати більшість голосів у парламенті для формування уряду. У разі якщо Бені Ганцю вдасться отримати підтримку нейтральних партій, він отримає право на формування Кабінету міністрів.

Нагадаємо, 2 березня в Ізраїлі відбулися треті за рік парламентські вибори. За підсумками двох попередніх виборів ні Нетаньяху, ні Ганцю не вдавалося набрати достатню кількість голосів для формування Кабміну.

Раніше РБК-Україна писало, що партія "Лікуд" прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вимагала перерахунку голосів на парламентських виборах.