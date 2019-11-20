В Израиле снова провалились переговоры по формированию правительства

Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина)

Ганц отказывается давать Нетаньяху возможность возглавить правительство

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц провалили переговоры об условиях формирования нового правительства после парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Нетаньяху в Twitter.

По словам израильского премьера, переговоры о формировании нового правительства провалились, поскольку Ганц не согласен с условием, согласно которому Нетаньяху первым возглавит новообразованное правительство. Это условие является принципиальным для лидера партии "Наш дом - Израиль" Авигдора Либермана.

"К сожалению, вчера во время нашего разговора Ганц отказался согласиться на условие, поставленное Либерманом - принять проект президента (Реувена Ривлина - ред.), согласно с которым я как действующий премьер-министр первым бы вступил на пост главы нового правительства", - написал он.

Напомним, что президент Израиля Реувен Ривлин передал мандат на формирование нового правительства Бени Ганцу, чья партия "Кахоль-Лаван одержала победу на парламентских выборах. Ганц должен до 20 ноября образовать коалицию и представить новое правительство.

Отметим, изначально право на формирование правительства было отдано премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. Однако он 21 октября вернул мандат президенту из-за неудачных попыток образовать коалицию большинства в парламенте Израиля.