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Президент Ізраїлю доручив сформувати уряд конкуренту Нетаньяху

Новини » В світі    22.10.2019 - 21:35
Президент Ізраїлю доручив сформувати уряд конкуренту Нетаньяху
Фото: прапор Ізраїлю (minagro.gov.ua)

Офіційно мандат на формування ізраїльського уряду буде переданий Бені Ганцю 23 жовтня

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін передав мандат на формування уряду Бені Ганцю - лідеру партії "Кахоль-Лаван", яка за підсумками виборів має більшість у парламенті. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Повідомляється, що Ганцю необхідно буде створити коаліцію до 20 листопада.

"Президент прийняв рішення доручити формування кабінету міністрів Бені Ганцю, церемонія відбудеться завтра (23 жовтня - ред.)", - йдеться в повідомленні прес-служби ізраїльського президента.

Нагадаємо, спочатку право на формування уряду було віддано прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетеньяху. Однак він 21 жовтня повернув мандат президента Реувену Ривліну з-за невдалих спроб забезпечити коаліцію більшості в парламенті Ізраїлю. За словами Нетаньяху, він не раз запрошував Ганця за стіл переговорів, але раз за разом отримував відмову.

Також РБК-Україна повідомляло, що в результаті парламентських виборів в Ізраїлі партія Бенні Ганца "Кахоль-Лаван" найбільшу кількість мандатів -33. Друге місце посіла партія Нетаньяху "Яадут ха-Тора", яка отримала 32 мандати.

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