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Нетаньяху повернув президенту мандат на формування уряду

Новини » В світі    21.10.2019 - 21:10
Нетаньяху повернув президенту мандат на формування уряду
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

Уряд Ізраїлю буде формувати президент Руавен Рівлін

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відмовився від права на формування уряду і передав мандат на це президенту країни Реувену Ривліну. Про це повідомляє Вконтакте.

Повідомляється, що Нетаньяху відмовився від мандата на формування уряду, після невдалої спроби забезпечити коаліцію більшості в парламенті Ізраїлю.

"За останні тижні я не раз запрошував Ганця (головний опонент Нетаньяху - ред.) за стіл переговорів, але раз за разом отримував відмову. У нас був шанс зберегти Ізраїль як єврейську і демократична держава - рішення існувало, і рішення ми втратили", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 25 вересня президент Ізраїлю Нетаньяху дав мандат на формування уряду.

В результаті виборів в Ізраїлі партія "Лікуд" Біньяміна Нетаньяху відібрала 32-й мандат у партії "Яадут ха-Тора" за рахунок всього 68 голосів. Таким чином, партія Нетаньяху посіла друге місце у виборчих перегонах. Більшість мандатів отримали представники партії Бені Ганц "Кахоль-Лаван" – 33.

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