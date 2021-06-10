Ізраїль заявив негласний бойкот представнику ЄС по Близькому Сходу

МЗС Ізраїлю відмовляв представнику Євросоюзу (ЄС) щодо близькосхідного мирного врегулювання Свен Купманс у практично всіх заходах під час його візиту в Ізраїль минулого тижня. Єдиний візит, який був схвалений Купмансу - зустріч з чиновником з Міноборони.
Фактичний бойкот представнику ЄС був оголошений через те, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель недостатньо жорстко засудив дії ХАМАСц під час загострення конфлікту, або ж не підтримав достатньою мірою право Ізраїлю на самооборону, повідомили ізраїльські дипломати.
Коли Купманс оголосив намір прибути до Ізраїлю, МЗС країни радив йому відкласти візит через невідповідний час.
Неназвані дипломати ЄС повідомили Axios, що Купманс очікує подальшої співпраці з ізраїльською владою, і відкинули критику з боку Ізраїлю.
Раніше повідомлялось, що США отримали тверді гарантії того, що досягнуті угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС будуть дотримуватися. У Білому домі підкреслили, що мають намір "дуже уважно стежити" за дотриманням перемир'я.
Нагадаємо, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Газа. Перемир'я почалося 21 травня з 02:00 за місцевим часом. Сторони припинили обстріли.
Проте вже вранці 21 травня в Єрусалимі на Храмовій горі сталися сутички між ізраїльською поліцією і мусульманами у перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Останні намагалися провести "марш перемоги" на підтримку ХАМАС.