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США отримали тверді гарантії, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС буде дотримуватися

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Вашингтон, П'ятниця 21 травня 2021 22:15
США отримали тверді гарантії, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС буде дотримуватися Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США отримали тверді гарантії того, що досягнуті угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС будуть дотримуватися. У Білому домі підкреслили, що мають намір "дуже уважно стежити" за дотриманням перемир'я.

Про це в ході регулярного брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

"У нас є тверді запевнення відповідних сторін у тому, що вони прихильні припинення вогню", - сказала вона.

Псакі підкреслила, що США будуть "дуже уважно стежити" за дотриманням перемир'я.

Нагадаємо, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Газа. Перемир'я почалося 21 травня з 02:00 за місцевим часом. Сторони припинили обстріли.

Проте вже вранці 21 травня в Єрусалимі на Храмовій горі сталися сутички між ізраїльською поліцією і мусульманами у перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Останні намагалися провести "марш перемоги" на підтримку ХАМАС.

Як писало РБК-Україна, до Верховної Ради внесли проєкт постанови про засудження діяльності Радикальної ісламської організації ХАМАС та визнання її терористичною. Документ зареєстровано за №5530.

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