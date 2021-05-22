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Ізраїль заявив про готовність до ударів по лідерах ХАМАСу

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Ізраїль, Субота 22 травня 2021 00:59
Ізраїль заявив про готовність до ударів по лідерах ХАМАСу Фото: армія Ізраїля продовжує переслідувати лідерів ХАМАСу (instagram.com/tsahal_rus)
Автор: Даша Харченко

Армія Ізраїля ЦАХАЛ заявила, що готова завдати удари по лідерах угрупування ХАМАС. Це не зважаючи на те, що був запроваджений режим припинення вогню.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Серед тих, кого армія продовжує переслідувати є і лідер військового крила ХАМАС Мухаммад Дейф.

Раніше повідомлялось, що США отримали тверді гарантії того, що досягнуті угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС будуть дотримуватися. У Білому домі підкреслили, що мають намір "дуже уважно стежити" за дотриманням перемир'я.

Нагадаємо, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Газа. Перемир'я почалося 21 травня з 02:00 за місцевим часом. Сторони припинили обстріли.

Проте вже вранці 21 травня в Єрусалимі на Храмовій горі сталися сутички між ізраїльською поліцією і мусульманами у перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Останні намагалися провести "марш перемоги" на підтримку ХАМАС.

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