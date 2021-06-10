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Израиль заявил негласный бойкот представителю ЕС по Ближнему Востоку

Автор: Артур Родивилов

МИД Израиля отказывал представителю Евросоюза (ЕС) по ближневосточному мирному урегулированию Свен Купманс в практически всех мероприятиях во время его визита в Израиль на минувшей неделе. Единственный визит, который был одобрен Купмансу - встреча с чиновником из Минобороны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников.

Фактический бойкот представителю ЕС был объявлен из-за того, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недостаточно жестко осудил действия ХАМАСа во время обострения конфликта, или же не поддержал в достаточной мере право Израиля на самооборону, сообщили израильские дипломаты.

Когда Купманс огласил намерение прибыть в Израиль, МИД страны советовал ему отложить визит из-за неподходящего времени.

Неназванные дипломаты ЕС сообщили Axios, что Купманс ожидает дальнейшего сотрудничества с израильскими властями, и отвергли критику со стороны Израиля.

Ранее сообщалось, что США получили твердые гарантии того, что достигнутые соглашения о прекращение огня между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС будут соблюдать. В Белом доме подчеркнули, что намерены "очень внимательно следить" за соблюдением перемирия.

Напомним, вечером 20 мая военный кабинет при правительстве Израиля единогласно проголосовал за прекращение огня в секторе Газа. Перемирие началось 21 мая с 02:00 по местному времени. Стороны прекратили обстрелы.

Однако уже утром 21 мая в Иерусалиме на Храмовой горе произошли столкновения между израильской полицией и мусульманами в первый день перемирия между Израилем и ХАМАС. Последние пытались провести "марш Победы" в поддержку ХАМАС.

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