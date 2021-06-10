Израиль заявил негласный бойкот представителю ЕС по Ближнему Востоку

МИД Израиля отказывал представителю Евросоюза (ЕС) по ближневосточному мирному урегулированию Свен Купманс в практически всех мероприятиях во время его визита в Израиль на минувшей неделе. Единственный визит, который был одобрен Купмансу - встреча с чиновником из Минобороны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских чиновников .

Фактический бойкот представителю ЕС был объявлен из-за того, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недостаточно жестко осудил действия ХАМАСа во время обострения конфликта, или же не поддержал в достаточной мере право Израиля на самооборону, сообщили израильские дипломаты.

Когда Купманс огласил намерение прибыть в Израиль, МИД страны советовал ему отложить визит из-за неподходящего времени.

Неназванные дипломаты ЕС сообщили Axios, что Купманс ожидает дальнейшего сотрудничества с израильскими властями, и отвергли критику со стороны Израиля.