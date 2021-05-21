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Нетаньяху подякував президенту Єгипту за допомогу в досягненні перемир'я Ізраїлю і ХАМАС

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Єрусалим, П'ятниця 21 травня 2021 18:36
Нетаньяху подякував президенту Єгипту за допомогу в досягненні перемир'я Ізраїлю і ХАМАС Фото: прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловив подяка президенту Єгипту Абдель Фаттаху ас-Сісі за його важливу роль в укладенні перемир'я з палестинським рухом ХАМАС. Він також відзначив зусилля єгипетського лідера у зміцненні безпеки в регіоні.

Про це у своєму Twitter повідомив прессекретар прем'єр-міністра Ізраїлю по роботі зі ЗМІ арабською мовою Офір Гендельман.

"Спасибі, пане президент ас-Сісі, за вашу важливу роль у відновленні спокою і зміцненні безпеки в нашому регіоні", - наводить в повідомленні Гендельман слова Нетаньяху.

Нагадаємо, ввечері 20 травня військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в секторі Газа. Перемир'я почалося 21 травня з 02:00 за місцевим часом. Сторони припинили обстріли.

Проте вже вранці 21 травня в Єрусалимі на Храмовій горі сталися сутички між ізраїльською поліцією і мусульманами у перший день перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС. Останні намагалися провести "марш перемоги" на підтримку ХАМАС.

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