Ізраїль перехопив випущену з сектору Газа ракету

Фото: запуск ракети (flickr.com Gil Cohen Magen)

На півдні Ізраїлю лунав сигнал тривоги

Воєнізовані формування, які знаходяться на території сектору Газа, випустили ракету в бік території Ізраїля. Ракету перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїля.

Звідки саме було здійснено обстріл, ізраїльські військові не уточнили. Також невідомо, чи завдала армія Ізраїлю удар у відповідь.

Нагадаємо, раніше в Ізраїлі оголосили надзвичайний стан на півночі країни через перестрілку на кордоні з Ліваном; на кордоні помітили декілька груп бойовиків.

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

Крім того, Ізраїль обстріляв об'єкти воєнізованого формування ХАМАС на території сектору Газа; Ізраїль звинуватив ХАМАС у запуску трьох ракет в бік ізраїльської території.