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Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа

Ізраїль, Вівторок 18 серпня 2020 05:45
Ізраїль завдав авіаударів по об'єктах ХАМАС в секторі Газа
Фото: ізраїльська авіація (flickr.com/idfonline)
Автор: РБК-Україна

Атака була здійснена у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою з сектора Газа

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала у вівторок серію ударів по сектору Газа. Авіація Ізраїлю вдарила по об'єктах руху ХАМАС у відповідь на запуск звідти повітряних куль з прикріпленою до них вибухівкою.

Про це повідомила прес-служба ізраїльського оборонного відомства в Twitter.

"Нещодавно винищувачі і літальні апарати ЦАХАЛ атакували підземну інфраструктуру терористичної організації ХАМАС в секторі Газа. Атака була здійснена у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою і горючими матеріалами з сектора Газа на територію Ізраїлю протягом дня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ряду об'єктів правлячого в секторі Газа палестинського руху ХАМАС. Удар зробили у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Також РБК-Україна писало, що 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території сектора Газа, випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Крім того, Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

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