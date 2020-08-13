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Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в секторі Газа

Ізраїль, Четвер 13 серпня 2020 06:27
Ізраїль атакував об'єкти ХАМАС в секторі Газа
Фото: ізраїльська військова авіація (flickr.com/idfonline)
Автор: Инна Собора

Атаку здійснили у відповідь на дії протягом тижня

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по ряду об'єктів правлячого в секторі Газа палестинського руху ХАМАС. Удар зробили у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою.

Про це йдеться в заяві відомства в Twitter.

Відзначається, що були атаковані комплекс військово-морських сил ХАМАС, підземна інфраструктура і спостережні пункти терористичної організації ХАМАС.

"Напад було скоєно у відповідь на вибухи вибухових і запалювальних аеростатів з сектора Газа на ізраїльську територію за останній тиждень", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня воєнізовані формування, що знаходяться на території сектора Газа, випустили ракету в бік території Ізраїлю; її перехопила система протиповітряної оборони "Залізний щит".

Також РБК-Україна писало, що Ізраїль атакував військові об'єкти на території Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

Крім того, Ізраїль обстріляв об'єкти воєнізованого формування ХАМАС на території сектора Газа; Ізраїль звинуватив ХАМАС у запуску трьох ракет в бік ізраїльської території.

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