Ізраїль атакував військові цілі в Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот

Фото: ізраїльський військовий вертоліт (idf.il)

Удари з повітря завдані по спостережних вишках і розвідоб'єктах на території сирійських військових частин

Військова авіація Ізраїлю завдала удару по військових цілях у Сирії. У ЦАХАЛі заявили, що це відповідь на денну стрілянину по території Голанських висот.

Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю.



"Раніше сьогодні боєприпаси були випущені з Сирії в бік Ізраїлю. У відповідь наш літак завдав удару по військових цілях на півдні Сирії, що належить сирійським збройним силам. Відповімо на будь-яке порушення суверенітету Ізраїлю", - йдеться в повідомленні.

Як уточнює 9tv.co.il з посиланням на ЦАХАЛ, ізраїльські бойові вертольоти атакували кілька військових цілей сирійської армії, розташованих на півдні Сирії у відповідь на обстріл Голанських висот.

Удари з повітря завдані по спостережних вишках і розвідувальних об'єктах на території сирійських військових частин.

В районі Голанських висот вдень 24 липня прогриміло кілька потужних вибухів. Осколками завдано шкоди одній будівлі і припаркованому поруч з ним автомобілю в селі на ізраїльсько-сирійському кордоні.

Як уточнили в Армії оборони Ізраїлю, вибухи сталися на сирійській стороні Голанських висот. Ймовірно, йдеться про мінометний обстріл, який здійснила одна з воюючих у Сирії сторін.

Можливо також, що йдеться про падіння снарядів сирійських сил ППО, які відкрили вогонь по ізраїльському БПЛА.

Нагадаємо, 25 березня 2020 Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами; низка європейських і арабських країн виступили з критикою цього рішення.

Влітку того ж року Нетаньяху пообіцяв побудувати і назвати перше ізраїльське поселення на цих висотах на честь Трампа.

Голанські висоти - спірна територія на кордоні Ізраїлю з Сирією. В ході Шестиденної війни 1967 року Ізраїль взяв під контроль більшу частину Голанських висот і утримує території досі. Рада безпеки ООН визнає цю територію сирійською.