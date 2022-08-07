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Ізраїль згоден на припинення вогню в секторі Газа, - The Times of Israel

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Тель-Авів, Неділя 07 серпня 2022 15:31
Ізраїль згоден на припинення вогню в секторі Газа, - The Times of Israel Фото: ізраїльська система ППО "Залізний купол" (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Ізраїль дав згоду на пропозицію Єгипту про припинення вогню в секторі Гази з гуманітарних міркувань. Але терористи з "Ісламського джихаду" відмовляються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що пропонувалося два тимчасових інтервали для припинення бойових дій - о 06:00 ранку в понеділок або о 03:00 у вівторок. Високопоставлений чиновник на умовах анонімності підтвердив контакти з приводу перемир'я за посередництва Єгипту.

За даними новинного сайту Walla, Ізраїль стурбований тим, що погіршення гуманітарної ситуації в Газі може призвести до того, що ХАМАС приєднається до бойових дій. Досі терористичне угруповання, яке управляє Газою, залишалося осторонь.

У той же час палестинські джерела відзначають, що "Ісламський джихад" знову відмовився від пропозиції Єгипту.

Нагадаємо, напередодні ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман заявив про те, що Ізраїль готовий припинити операцію в секторі Гази, якщо терористи припинять наносити ракетні удари.

Сьогодні ЦАХАЛ оголосив про нейтралізацію військового керівництва "Ісламського джихаду".

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