Ізраїль готовий припинити операцію в секторі Газа: названо умову
Армія оборона Ізраїлю буде готова зупинити військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду" в секторі Гази, якщо вони припинять ракетні удари.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів країни Авігдора Лібермана, якого цитує The Times of Israel.
За його словами, Ізраїль припинить свою військову кампанію тільки в тому випадку, якщо терористичне угруповання припинить свої ракетні обстріли.
"Якщо "Джихад" оголосить про припинення вогню, ми також припинимо вогонь", - заявив Ліберман.
Що стосується ліквідованого ватажка терористів, то Ліберман зазначив, що він "був не тільки бомбою уповільненої дії, але й керував бомбами уповільненої дії".
"Ми, звичайно, не шукаємо війни або конфронтації, але ми не готові жити під чиїмись погрозами. Я сподіваюся, що це повідомлення було чітко почуте", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу з сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. Більшу частину з тих, які загрожували населеним пунктам, вдалося збити.
Сьогодні Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.
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