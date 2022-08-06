ua ru
Сб, 06 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ізраїль готовий припинити операцію в секторі Газа: названо умову

Новость на русском →
Тель-Авів, Субота 06 серпня 2022 21:52
Ізраїль готовий припинити операцію в секторі Газа: названо умову Фото: міністр фінансів Ізраїлю Авігдор Ліберман (facebook.com/AvigdorLiberman)
Автор: Артем Горовенко

Армія оборона Ізраїлю буде готова зупинити військову операцію проти терористів "Ісламського джихаду" в секторі Гази, якщо вони припинять ракетні удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів країни Авігдора Лібермана, якого цитує The Times of Israel.

За його словами, Ізраїль припинить свою військову кампанію тільки в тому випадку, якщо терористичне угруповання припинить свої ракетні обстріли.

"Якщо "Джихад" оголосить про припинення вогню, ми також припинимо вогонь", - заявив Ліберман.

Що стосується ліквідованого ватажка терористів, то Ліберман зазначив, що він "був не тільки бомбою уповільненої дії, але й керував бомбами уповільненої дії".

"Ми, звичайно, не шукаємо війни або конфронтації, але ми не готові жити під чиїмись погрозами. Я сподіваюся, що це повідомлення було чітко почуте", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу з сектора Гази по Ізраїлю випустили близько 350 ракет. Більшу частину з тих, які загрожували населеним пунктам, вдалося збити.

Сьогодні Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та ісламістами, але останні відмовилися.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сектор Газа Ізраїль
NEWS
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
Окупанти активно обстрілюють Харківський напрямок. ЗСУ відбили низку наступів, - Генштаб
DAILY
Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому Заходу вигідно давати Україні зброю і коли запрацює ленд-ліз