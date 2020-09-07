ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ізраїль розраховує збільшити обсяг товарообороту з ОАЕ до 4 млрд доларів у рік

Тель-Авів, Понеділок 07 вересня 2020 14:46
Ізраїль розраховує збільшити обсяг товарообороту з ОАЕ до 4 млрд доларів у рік
Автор: РБК-Україна

Ізраїль розраховує в найближчі роки збільшити обсяг товарообороту з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Влада орієнтується на показник в 4 мільярди доларів на рік.

Про це заявив міністр розвідки Ізраїлю Елі Коен, повідомляє Reuters.

"Протягом трьох-п'яти років товарообіг між країнами сягне 4 мільярдів доларів", - зазначив Коен, а його представник додав, що мова йде про річний показник.

Багато представників бізнесу Ізраїлю і ОАЕ вже підписали угоди про співпрацю. Ізраїльський авіаперевізник Israir заявив про резервування слотів для перельотів в Емірати, очікуючи зростання туристичного потоку між країнами.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль і ОАЕ почнуть співпрацю у сфері фінансів.

Нагадаємо, у серпні Ізраїль та ОАЕ за посередництва США підписали договір про нормалізацію відносин між країнами. Емірати стали третьою країною арабського світу з дипломатичними відносинами з Ізраїлем, після Єгипту та Йорданії.

Минулого тижня стало відомо, що Сербія перенесе посольство до Єрусалима.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Об'єднані Арабські ЕміратиІзраїль
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся