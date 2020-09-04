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Сербія перенесе посольство в Єрусалим

Белград, П'ятниця 04 вересня 2020 20:18
Сербія перенесе посольство в Єрусалим
Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr.com/nato)
Автор: РБК-Україна

Сербія підписала угоду про нормалізацію відносин з Косово. Згідно з документом, Белград перемістить своє посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва.

Про це повідомляє Times of Israel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху привітав рішення влади Сербії про перенесення посольства в Єрусалим і подякував президента Сербії Олександра Вучича.

Нетаньяху навіть підтвердив інформацію про встановлення дипломатичних відносин з Косово, помітивши, що цьому рішенню передували консультації з МЗС Ізраїлю, Радою національної безпеки і т. д.

В канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що влада Косово також мають намір відкрити своє посольство в Єрусалимі.

"Таким чином, Косово стане першою країною з мусульманською більшістю, яка відкрила своє посольство в столиці Ізраїлю", - підкреслив Нетаньяху.

Нагадаємо, Сербія і Косово домовилися про нормалізації економічних відносин.

Крім того, раніше повідомлялося, що прем'єр Косово має намір обговорювати в США тільки незалежність, але президент Сербії був проти.

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