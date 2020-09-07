Израиль рассчитывает увеличить объем товарооборота с ОАЭ до 4 млрд долларов в год

Флаги ОАЭ и Израиля

Израиль рассчитывает в ближайшие годы нарастить объем товарооборота с Объединенными Арабскими Эмиратами до 4 миллиардов долларов в год.

Об этом заявил министр разведки Израиля Эли Коен, сообщает Reuters.

"В течение трех-пяти лет товарооборот между странами достигнет 4 миллиардов долларов", - отметил Коен, а его представитель добавил, что речь идет о годовом показателе.

Многие представители бизнеса Израиля и ОАЭ уже подписали соглашения о сотрудничестве. Израильский авиаперевозчик Israir заявил о резервировании слотов для перелетов в Эмираты, ожидая роста туристического потока между странами.

Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ начнут сотрудничество в сфере финансов.

Напомним, в августе Израиль и ОАЭ при посредничестве США подписали договор о нормализации отношений между странами. Эмираты стали третьей страной арабского мира с дипломатическими отношениями с Израилем, после Египта и Иордании.

На прошлой неделе стало известно, что Сербия перенесет посольство в Иерусалим.