Ізраїль розкритикував рішення Львівської облради щодо року Бандери

Фото: Йоель Ліон (facebook.com/joel lion)

Посол Ізраїлю шокований рішеням Львівської облради

Ізраїль критикує нещодавнє рішення Львівської обласної ради щодо затвердження на регіональному рівні 2019 року роком Степана Бандери. Про це заявив посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу посольства.

Зокрема, посол Держави Ізраїль у четвер, 13 грудня, написав звернення з приводу такого рішення, ухваленого 11 грудня депутатами облради Львова.

"Я був шокований, почувши рішення Львівської обласної ради проголосити 2019 рік - роком Степана Бандери. Я не можу зрозуміти, як прославляння тих, хто безпосередньо брав участь у жахливих антисемітських злочинах, допомагає боротися з антисемітизмом та ксенофобією", - написав посол.

Йоель Ліон також закликав Україну не забувати про злочини, скоєні проти українських євреїв, і "жодним чином не відзначати їх через вшанування їх виконавців".

Нагадаємо, 5 грудня 2018 року у Верховні раді було зареєстровано проект постанови №9368 "Про звернення до президента України щодо присвоєння звання Героя України Бандері Степану Андрійовичу (посмертно)".

У жовтні 2018 року міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що він підтримує створення в Україні Пантеону героїв, де буде перепоховано прах знакових для України постатей, які нині спочивають за кордоном. Зокрема, можливе також перенесення до України могили Степана Бандери з Мюнхена.