Израиль раскритиковал решение Львовского облсовета о годе Бандеры

Фото: Йоэль Лион (facebook.com/joel lion)

Посол Израиля шокирован решением Львовского облсовета

Израиль критикует недавнее решение Львовского областного совета относительно утверждения на региональном уровне 2019 года годом Степана Бандеры. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу посольства.

В частности, посол Государства Израиль в четверг, 13 декабря, написал обращение по поводу такого решения, принятого 11 декабря депутатами облсовета Львова.

"Я был шокирован, услышав о решении Львовского областного совета провозгласить 2019 год - годом Степана Бандеры. Я не могу понять, как прославление тех, кто непосредственно принимал участие в ужасных антисемитских преступлениях, помогает бороться с антисемитизмом и ксенофобией", - написал посол.

Йоэль Лион также призывал Украину не забывать о преступлениях, совершенных против украинских евреев, и "никоим образом не награждать их через почитание их исполнителей".

Напомним, 5 декабря 2018 года в Верховной раде был зарегистрирован проект постановления №9368 "Об обращении к президенту Украины о присвоении звания Героя Украины Бандере Степану Андреевичу (посмертно)".

В октябре 2018 года министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что он поддерживает создание в Украине Пантеона героев, где будет перезахоронен прах знаковых для Украины личностей, которые сейчас похороненза границей. В частности, возможен также перенос в Украину могилы Степана Бандеры из Мюнхена.