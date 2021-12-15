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Ізраїль продовжив заборону на в'їзд іноземців і вніс ще дві країни в "червоний" список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземців ще на 7 днів, до 29 грудня. Влада країни також прийняла рішення внести в список "червоних" країн Великобританію і Данію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прем'єр-міністра Ізраїлю.

У повідомленні наголошується, що рішення про продовження правил, що обмежують в'їзд і виїзд з Ізраїлю, прийнято на нараді уряду. Воно проходило в телефонному режимі.

Міністри проголосували за продовження заборони на в'їзд до Ізраїлю на додаткові 7 днів, до середи, 29 грудня.

Крім того, Уряд схвалив внесення Великобританії і Данії в список "червоних" країн. Рішення набирає чинності в ніч на 17 грудня.

За даними видання The Jerusalem Post, найближчими днями список "червоних" країн може бути розширений. У нього можуть внести США, Канаду, Ірландію, Норвегію, Іспанію, Фінляндію, Францію, Швецію і Об'єднані Арабські Емірати. Обмеження планується запровадити з 19 грудня.

Відзначимо, в'їзд в Ізраїль або відвідування країн з "червоного" списку можливо тільки після отримання спеціального дозволу. Про те, як його отримати РБК-Україна повідомляло в кінці листопада.

Нагадаємо, 10 грудня Ізраїль продовжив заборону на в'їзд в країну на 10 днів до 22 грудня через поширення штаму "Омікрон".

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