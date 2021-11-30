Ізраїль закрив кордони. Як потрапити в країну: інструкція для українців
Ізраїль з 29 листопада закрив кордон для іноземців, включаючи громадян України, через новий штам коронавірусу "Омікрон". В'їхати в країну можна тільки при наявності спеціального дозволу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Ізраїлі.
У посольстві нагадали, що Ізраїльський регулятор для протидії поширенню нового штаму коронавірусу "Омікрон" прийняв рішення з 29 листопада заборонити в'їзд на територію країни іноземцям, включаючи громадян України.
"Іноземні громадяни зможуть в'їхати в країну тільки за наявності спеціального дозволу комітету з питань винятків", - зазначили в дипмісії.
Отримання спецдозволу
Для отримання спеціального дозволу на в'їзд до Ізраїлю необхідно подати заявку в Комітет з питань винятків. Зробити це можна по посилання.
Інформація про порядок отримання дозволу, підстав за якими його можна отримати, необхідні документи та онлайн-форми можна переглянути тут.
Важливо! Отримання дозволу на в'їзд в Ізраїль, навіть при наявності сертифіката вакцинації і ПЛР-тестів, не звільняє необхідності пройти самоізоляцію.
Сертифікати та довідки про одужання від COVID-19
Якщо в'їжджає вакцинований або переніс коронавірус не в Ізраїлі, то йому потрібно надати документ, що підтверджує цей факт. При цьому сертифікат або довідка повинні визнані ізраїльською владою. В цьому випадку можна скоротити термін самоізоляції.
В Ізраїлі визнані вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ):
- Pfizer;
- Moderna;
- AstraZeneca;
- Sinovac;
- Sinopharm;
- Serum Institute of India;
- Johnson and Johnson.
Важливо! Довідка про одужання від COVID-19 підлягає перевірці МОЗ Ізраїлю, в тому числі на підставі позитивного результату молекулярного тесту NAAT.
Список країн, видають сертифікати, що підтверджуються цифровими системами Міністерства охорони здоров'я за посилання.
Детальніше з правилами в'їзду іноземців можна ознайомитися на сайті уряду Ізраїлю.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль закрив авіасполучення з Африкою через виявлення нового штаму коронавірусу.