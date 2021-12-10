Ізраїль продовжив заборону на в'їзд для іноземців: до якого часу

Ізраїль продовжив заборону в'їзду іноземних туристів ще на десять днів, до 22 грудня. Відповідне рішення ухвалено урядом країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зокрема, у заяві прем'єр-міністра Ізраїлю прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета та міністра охорони здоров'я Ніцана Горовицю вказано, що обмеження на в'їзд іноземних пасажирів до ізраїльського міжнародного аеропорту Бен-Гуріон діятимуть як мінімум до 22 грудня.

У заяві також йдеться, що найближчими днями можуть бути запроваджені додаткові обмеження та "стимули" до вакцинації.

Разом з тим, відповідно до карантинних вимог, всі громадяни Ізраїлю, які повертаються з-за кордону, повинні перебувати на вдома на карантині доти, доки не отримають підтвердження негативного результату ПЛР-тесту.

Тоді як ті, хто прибуває з країн із високим ризиком, повинні ізолюватися в карантинному готелі також до отримання негативного результату ПЛР-тесту.

Як інформують у виданні, на сьогодні в Ізраїлі виявлено щонайменше 21 випадок штаму "Омікрон", який, зокрема, і спричинив відповідне посилення карантинних обмежень у країні.