Израиль продлил запрет на въезд иностранцев и внес еще две страны в "красный" список

В сообщении отмечается, что решение о продлении правил, ограничивающих въезд и выезд из Израиля, принято на совещании правительства. Оно проходило в телефонном режиме.

Министры проголосовали за продление запрета на въезд в Израиль на дополнительные 7 дней, до среды, 29 декабря.

Кроме того, правительство одобрило внесение Великобритании и Дании в список "красных" стран. Решение вступает в силу в ночь на 17 декабря.

По данным издания The Jerusalem Post, в ближайшие дни список "красных" стран может быть расширен. В него могут внести США, Канаду, Ирландию, Норвегию, Испанию, Финляндию, Францию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Ограничения планируется ввести с 19 декабря.