Ізраїль пригрозив завдати сильного удару по ядерних об'єктах Ірану

Ізраїль може завдати сильних ударів по Ірану, які будуть спрямовані на стримування виробництва ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Ізраїлю Бені Ганца в ефірі 13 каналу .

Він підкреслив, що зараз Іран з його спробами отримати ядерну зброю є небезпекою не тільки для Ізраїлю, але і для всього світу.

"Зрештою, ми можемо завдати сильного удару, щоб стримати (іранський - ред.) атом", - зазначив Ганц.

При цьому міністр додав, що Єрусалим незадоволений новою ядерною угодою, яку запропонували Тегерану. У Ірану з'явиться шанс отримати тимчасову відстрочку щодо санкцій і тим самим підняти свою економіку.