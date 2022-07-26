Израиль пригрозил нанести сильный удар по ядерным объектам Ирана

Израиль может нанести сильные удары по Ирану, которые будут направлены на сдерживание производства ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Бени Ганца в эфире 13 канала .

Он подчеркнул, что сейчас Иран с его попытками получить ядерное оружие является опасностью не только для Израиля, но и для всего мира.

"В конце концов, мы можем нанести сильный удар, чтобы сдержать (иранский - ред.) атом", - отметил Ганц.

При этом министр добавил, что Иерусалим недоволен новой ядерной сделкой, которую предложили Тегерану. У Ирана появится шанс получить временную отсрочку по санкциям и тем самым поднять свою экономику.