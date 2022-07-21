Іран заявив про готовність постачати зброю до "дружніх країн"

Армія Ірану змогла розробити найсучасніші БПЛА. Подібну зброю керівництво країни могло б продати своїм партнерам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар командувача Сухопутними військами Ірану Кіомарса Хейдарі для Tasnim news.

Генерал доповів про розробку сучасних безпілотників які використовуються у дальній та транскордонній розвідці, а також у бойових діях. Він також розповів про структурні зміни у армії Ірану, які дадуть можливість швидше модернізувати власну зброю для покращення точності та дальності її дії. "Іран готовий експортувати військову техніку та зброю до дружніх країн", - заявив генерал Хейдарі.