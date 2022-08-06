Ізраїлю та "Ісламському джихаду" запропонували перемир'я. Останні відмовилися

Єгипет запропонував організувати перемир'я між Ізраїлем та терористичною організацією "Ісламський джихад". Останні відмовилися і мають намір продовжити удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Повідомляється, що переговірники в Єгипті запропонували організувати перемир'я хоча б на кілька годин. Передбачалося, що пауза в бойових діях стане можливістю для переговорів про більш тривале припинення вогню.

Про реакцію Ізраїлю поки не відомо, а ісламісти відмовилися припиняти ракетні обстріли заради переговорів. За їх словами, нібито "прийшов час відреагувати на злочини окупації".