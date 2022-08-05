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Сирени і "Залізний купол": Ізраїль піддався ракетній атаці з сектора Гази

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Тель-Авів, П'ятниця 05 серпня 2022 21:46
Сирени і "Залізний купол": Ізраїль піддався ракетній атаці з сектора Гази Фото: "Залізний купол" вже працює по повітряних цілях (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Увечері 5 серпня 2022 року територія Ізраїлю піддалася ракетним ударам з сектора Газа. На даний момент немає даних про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Повідомляється, що сирени звучать в районі Лахіш недалеко від Ашкелона і в містах на півдні країни. Кілька ракет-перехоплювачів "Залізний купол" вже відпрацювали по повітряних цілях. При цьому Армія оборони поки офіційно не повідомила, скільки ракет було запущено з Гази і чи були вони всі перехоплені.

Крім того, сирени звучать і в центральному Ізраїлі. За останні 20 хвилин було обстріляно кілька загороджень, але перші ракети були націлені тільки на міста ближче до газу. У Тель-Авіві сирен ще не було, але жителі повідомляють, що чули вибухи ракет "Залізний купол".

Служба швидкої допомоги заявляє, що не отримувала повідомлень про поранених. За даними "12 каналу" всі випущені ракети або впали на відкритій місцевості, або були перехоплені.

Анонсований удар почався через кілька годин після старту операції "Світанок" проти терористичного угруповання "Ісламський джихад" в секторі Газа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль у зв'язку з терористичною загрозою може мобілізувати близько 25 000 резервістів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі "Удари в секторі Газа та можлива мобілізація: що відбувається в Ізраїлі".

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