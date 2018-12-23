Ізраїль готовий активізувати дії у Сирії після відходу США, - Нетаньяху

Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль націлений на ослаблення іранського впливу в Сирії
Ізраїль при необхідності готовий розширити проведення військових операцій у Сирії після виводу військ Сполучених Штатів Америки. Про це заявив глава уряду країни Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.
Зокрема, за словами прем'єра, Ізраїль націлений на ослаблення іранського впливу в Сирії.
"Рішення вивести 2 тисячі американських військовослужбовців з Сирії не змінить нашу послідовну політику: ми будемо продовжувати протидіяти спробам Ірану створити військові бази в Сирії, і в разі потреби ми навіть розширимо наші операції там", - пояснив Нетаньяху.
Він також зазначив, що країна продовжує співпрацю з Вашингтоном у питаннях безпеки.
"Я хочу запевнити зацікавлених осіб - наша співпраця зі Сполученими Штатами триває у повну силу і здійснюється у багатьох областях: у оперативній, розвідувальній та інших сферах безпеки", - підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю.
Нагадаємо, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення про виведення військ США з Сирії.
Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІД у Сирії на "місцеві країни". Він підкреслив, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти ІДІЛ повинно було тривати усього три місяці, але за підсумком затягнулася на сім років.