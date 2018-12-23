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Ізраїль готовий активізувати дії у Сирії після відходу США, - Нетаньяху

Новини » Політика    23.12.2018 - 17:26
Ізраїль готовий активізувати дії у Сирії після відходу США, - Нетаньяху
Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху підкреслив, що Ізраїль націлений на ослаблення іранського впливу в Сирії

Ізраїль при необхідності готовий розширити проведення військових операцій у Сирії після виводу військ Сполучених Штатів Америки. Про це заявив глава уряду країни Біньямін Нетаньяху, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jerusalem Post.

Зокрема, за словами прем'єра, Ізраїль націлений на ослаблення іранського впливу в Сирії.

"Рішення вивести 2 тисячі американських військовослужбовців з Сирії не змінить нашу послідовну політику: ми будемо продовжувати протидіяти спробам Ірану створити військові бази в Сирії, і в разі потреби ми навіть розширимо наші операції там", - пояснив Нетаньяху.

Він також зазначив, що країна продовжує співпрацю з Вашингтоном у питаннях безпеки.

"Я хочу запевнити зацікавлених осіб - наша співпраця зі Сполученими Штатами триває у повну силу і здійснюється у багатьох областях: у оперативній, розвідувальній та інших сферах безпеки", - підкреслив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгурк подав у відставку через рішення про виведення військ США з Сирії.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІД у Сирії на "місцеві країни". Він підкреслив, що спочатку проведення військової операції США в Сирії проти ІДІЛ повинно було тривати усього три місяці, але за підсумком затягнулася на сім років.

Спецпредставник Трампа подав у відставку через виведення військ з Сирії Трамп заявив, що залишив боротьбу з ІД в Сирії на "місцеві країни"
Новини України НетаньяхуСполучені Штати АмерикиІзраїльСирія
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