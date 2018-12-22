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Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны"

Новости » Политика    22.12.2018 - 23:35
Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны"
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США считает, что ИГ было почти побеждено

Президент США Дональд Трамп заявил, что Турция и другие страны Ближнего Востока смогут противостоять остаткам террористов "Исламского государства" на территории Сирии без поддержки армии США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа в Twitter.

Глава Белого дома рассказал, что изначально проведение военной операции США в Сирии против "Исламского государства" должна была составлять всего три месяца, но по итогу затянулась на семь лет.

"В Сирии мы изначально собирались пробыть три месяца, а это было семь лет назад - мы никогда не уходили. Когда я стал президентом, ИГИЛ неистовствовало. Теперь ИГИЛ в значительной степени побеждено, и другие местные страны, включая Турцию, могут позволить себе легко справиться с тем, что осталось. Мы возвращаемся домой", - написал Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе войск США из Сирии. Сообщается, что Сирию покинут более 2 тыс. американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с группировкой "Исламское государство".

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Новости Украины Дональд ТрампИсламское государствоСирия
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