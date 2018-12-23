Израиль готов активизировать действия в Сирии после ухода США, - Нетаньяху

Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль нацелен на ослабление иранского влияния в Сирии

Израиль при необходимости готов расширить проведение военных операций в Сирии после ухода войск Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава правительства страны Биньямин Нетаньяху, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

В частности, по словам премьера, Израиль нацелен на ослабление иранского влияния в Сирии.

"Решение вывести 2 тысячи американских военнослужащих из Сирии не изменит нашу последовательную политику: мы будем продолжать противодействовать попыткам Ирана создать военные базы в Сирии, и в случае необходимости мы даже расширим наши операции там", - объяснил Нетаньяху.

Он также отметил, что страна продолжает сотрудничество с Вашингтоном в вопросах безопасности.

"Я хочу заверить заинтересованных лиц - наше сотрудничество с Соединенными Штатами продолжается в полную силу и осуществляется во многих областях: в оперативной, разведывательной и других сферах безопасности", - подчеркнул премьер-министр Израиля.

Напомним, спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам борьбы с "Исламским государством" Бретт Макгурк подал в отставку из-за решения о выводе войск США из Сирии.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп заявил, что оставил борьбу с ИГ в Сирии на "местные страны". Он подчеркнул, что изначально проведение военной операции США в Сирии против ИГИЛ должно было составлять всего три месяца, но по итогу затянулась на семь лет.