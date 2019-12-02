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Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні

Новини » Політика     02.12.2019 - 20:39
Разумков анонсував закінчення реформи децентралізації в Україні
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

За його словами, на сьогоднішній день з'явилась практична можливість довести реформу до кінця

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков зазначив, що у наступному році планується завершити реформу децентралізації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу парламенту.

За його словами, на сьогоднішній день з'явилась практична можливість довести реформу до кінця.

"Лише спільно ми зможемо якісно та швидко провести зміни, які дадуть новий старт для розвитку ваших регіонів, та побудувати дійсно нову систему. Про це вже багато говориться, і сьогодні у нас з'явилась практична можливість довести реформу до кінця", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримає пропозиції щодо змін до Конституції в частині децентралізації до 1 грудня 2019 року.

Крім того, голова фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на початку листопада заявив, що проведення місцевих виборів залежить від швидкості завершення реформи децентралізації. За його словами, вибори можуть відбутися раніше, якщо буде завершена реформа.

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Новини України Дмитро Разумковдецентралізація
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