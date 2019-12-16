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Рада розгляне зміни до Конституції в частині децентралізації цього тижня

Новини » Політика     16.12.2019 - 11:40
Рада розгляне зміни до Конституції в частині децентралізації цього тижня
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи планують направити відповідний законопроект президента на розгляд до КСУ

Цього тижня Верховна рада планує розглянути зміни до Конституції у частині децентралізації. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народа" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, нардепи розглянуть направлення відповідного проекту закону на розгляд до КСУ.

"Дійсно, ми хочемо долучитись до пропозиції спробувати на цьому тижні спрямувати в Конституційний суд проект змін до Конституції №2598. Це щодо реформи децентралізації", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, в понеділок текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" з'явився у Верховній раді. При цьому президент вніс його в Раду 13 грудня.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

Додамо також, у кінці листопада в комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відзначали, що законопроект про зміни до КУ в частині децентралізації влади внесуть в Раду найближчим часом.

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