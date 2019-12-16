У Раді з'явився текст закону про зміни до Конституції про децентралізацію

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Документ був зареєстрований у парламенті 13 грудня

Текст законопроекту президента Володимира Зеленського №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" з'явився у Верховній раді. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Суть закону

Зокрема, змінюються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується запровадити такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

Змінами до розділу XI "Місцеве самоврядування" пропонується закріплення місцевого самоврядування як права та спроможності громади безпосередньо або через органи та її посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. При цьому громада визначається як первинний суб'єкт місцевого самоврядування і юридична особа.

Так, на конституційному рівні закріплюється право громади на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом.

Передбачається утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Окружна, обласна ради, їх виконавчі комітети є органами місцевого самоврядування, що представляють і реалізують спільні інтереси громад округу, області. Окружна рада, обласна рада призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу.

Пропонується на конституційному рівні визначити, що право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади мають мешканці відповідної громади, які постійно проживають на території громади, досягли на день проведення виборів вісімнадцяти років і не визнані судом недієздатними. Передбачено скорочення строку повноважень голови громади, депутатів ради громади, окружної і обласної рад, обраних на чергових виборах, який становитиме чотири роки.

Закріплюється, що обрання голови окружної і обласної ради відбувається на основі ротації. При цьому строк повноважень голови окружної і обласної ради становить один рік.

Інститут префектів

"Разом з тим децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини", - наголошується у пояснювальній записці.

Саме тому пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачається, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням уряду президент України.

Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Крім того, законопроектом передбачено, що у разі ухвалення головою громади, радою громади, окружною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, глава держави за поданням префекта зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

У разі визнання КСУ акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради таким, що не відповідає КУ, Рада за поданням президента достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

Нагадаємо, президент у п'ятницю, 13 грудня, вніс до Верховної Ради законопроект №2598 "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". Спочатку текст документа був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

Додамо також, у кінці листопада в комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відзначали, що законопроект про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади внесуть до парламенту найближчим часом.