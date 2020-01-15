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Зміни до Конституції та закон про легалізацію грального бізнесу: що сьогодні розгляне Рада

Новини » Політика     15.01.2020 - 08:58
Зміни до Конституції та закон про легалізацію грального бізнесу: що сьогодні розгляне Рада
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Парламентарі розглянуть включення до порядку денного зміни до Конституції щодо децентралізації

Верховна рада сьогодні розгляне включення до порядку денного зміни до Конституції щодо децентралізації та повторно закон про легалізацію грального бізнесу. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також депутати розглянуть у першому читанні законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення, а в другому читанні законопроект про повну загальну середню освіту.

Нагадаємо, заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура впевнений, що буде позитивний висновок Конституційного суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Глава держави Володимир Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

Зазначимо, в законопроекті за окупованим Севастополем залишиться спеціальний статус.

Також нагадаємо, 27 грудня Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про засади адміністративно-територіального устрою України" (про децентралізацію). Пропонувалось ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

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