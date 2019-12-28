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Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про децентралізацію

Новини » Політика     28.12.2019 - 19:35
Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про децентралізацію
Фото: Володимир Зеленський (сайт президента)

Зеленський направив в Раду новий вдосконалений проект з урахуванням пропозицій від місцевого самоврядування і громадськості

Президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади. Про це сказав представник Зеленського в Конституційному суді Федір Веніславський, передає РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Зеленський направив в Раду новий вдосконалений проект з урахуванням пропозицій з боку місцевого самоврядування та громадськості.

"Кілька тижнів проходили змістовні і гарячі дискусії щодо законопроекту змін до Конституції, який робить децентралізацію реальною. В результаті, президент направив до парламенту новий вдосконалений проект з урахуванням найважливіших пропозицій з боку місцевого самоврядування і громадськості", - сказав Веніславський.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив законопроект "Про засадах адміністративно-територіального устрою України" (про децентралізацію). Законопроектом визначається чітка процедура вирішення питань адміністративно-територіального устрою. Зокрема, пропонується ввести такий перелік адміністративно-територіальних одиниць: громада, округ, область, Автономна республіка Крим. Громада є первинною одиницею в системі адміністративно-територіального устрою України.

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Новини України Володимир Зеленськийдецентралізація
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