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У Раді назвали дату позачергового засідання щодо децентралізації

Новини » Політика     14.01.2020 - 13:02
У Раді назвали дату позачергового засідання щодо децентралізації
Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

Закон про децентралізацію розглянуть на позачерговому засіданні 24 січня

Для прийняття законопроекту про децентралізацію влади 24 січня відбудеться позачергове засідання Верховної ради України. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань організації державної влади Олександр Качура.

За його словами, остаточне рішення про призначення дати буде прийнято на засіданні фракції "Слуга народу".

"Сесія триває на цьому пленарному тижні, а потім ще тиждень роботи в комітетах. Пленарні засідання можуть призначатися додатково, якщо буде необхідність. Я чув кілька варіантів, але це питання буде вирішено на засіданні фракції. Ті дати, говорили - це 24 січня, якщо я не помиляюся. Є велика ймовірність, що пройде в цей день (позачергове засідання - ред.) ", - розповів Качура.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в законопроекті про внесення змін до Конституції щодо децентралізації за окупованим Севастополем залишиться спеціальний статус.

Кабінет міністрів України схвалив законопроект про засади адміністративно-територіального устрою на засіданні в кінці грудня.

Рада продовжила засідання до вичерпання порядку денного
Новини України децентралізаціяВерховна Рада
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