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Конституційний суд схвалить законопроект про децентралізацію, - нардеп

Новини » Політика     14.01.2020 - 13:01
Конституційний суд схвалить законопроект про децентралізацію, - нардеп
Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відбулись попередні консультації з суддями КСУ

У "Слузі народу" дають 99% на позитивний висновок Конституційного суду щодо законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань державної влади Олександр Качура.

Качура зазначив, що відбулись попередні консультації з приводу цього з суддями КСУ.

"Як профільний заступник голови комітету я консультувався з попереднім складом КСУ. Вони самі дивились цей текст і вони зробили висновок, що відповідає Конституції. Тому 99%, що суд швидко прийме рішення і визнає", - додав він

За його словами, раніше схожий законопроект подався попередньою Адміністрацією президента.

"Уже розглядались такі ж самі положення, дуже схожі по суті за каденцію попереднього президента. Відповідно, оскільки є попередні висновки по історії, яка була, КСУ може прийняти зараз рішення дуже швидко. Оскільки робота вже була відпрацьована", - додав він.

Відзначимо, глава держави Володимир Зеленський направив до ВР вдосконалений законопроект про внесення змін до Конституції країни щодо децентралізації влади.

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